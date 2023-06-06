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Марта Бондаренко, редактор ленты

Подрыв плотины Каховской ГЭС: первые видео с места катастрофы

Каховська ГЕС

Российские оккупационные войска взорвали конструкции дамбы Каховской ГЭС — вода многотонными потоками хлынула вниз по течению. Это грозит масштабным подтоплением ряда населенных пунктов на левом берегу Херсонской области.

В соцсетях публикуют видео разрушенной дамбы и первые фото последствий для населения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подрыв ГЭС назвал экоцидом, ведь из-за террористических действий россиян без питьевой воды могут остаться люди на юге Херсонской области и в Крыму.

Также возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Есть угроза и для ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

На Херсонщине, где есть опасность подтопления, продолжается эвакуация местного населения. Работают все экстренные службы. Областная военная администрация отмечает, что люди должны взять с собой документы и наиболее необходимые вещи и ждать эвакуационные автобусы или самим выезжать.

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Подрыв плотины Каховской ГЭС: первые видео с места катастрофы

Каховська ГЕС, Новая Каховка
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