Ни водой, ни ракетами террористы не остановят Украину – Зеленский о подрыве ГЭС

Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Так на подрыв Каховской дамбы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

– Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину, – заверил глава государства.

Глава государства отметил, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, заверил, что к работам привлечены все службы и призвал людей распространять только официальную и проверенную информацию.

Заметим, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

В Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов.

Кроме того, 6 июня Воздушные силы уничтожили все 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми россияне атаковали Украину с половины первого ночи до четырех утра.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.