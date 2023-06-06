Підрив греблі Каховської ГЕС: перші відео з місця катастрофи

Російські окупаційні війська підірвали конструкції дамби Каховської ГЕС – вода багатотонними потоками хлинула вниз за течією. Це загрожує масштабним підтопленням низки населених пунктів на лівому березі Херсонської області.

У соцмережах публікують відео зруйнованої дамби та перші фото наслідків для населення.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підрив ГЕС назвав екоцидом, адже через терористичні дії росіян без питної води можуть залишитися люди на півдні Херсонщини та в Криму.

Також можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Є загроза і для ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський через підрив окупантами Каховської ГЕС скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

На Херсонщині, де є небезпека підтоплення, триває евакуація місцевого населення. Працюють усі екстрені служби. Обласна військова адміністрація наголошує, що люди мають взяти із собою документи та найбільш необхідні речі та чекати на евакуаційні автобуси чи самим виїжджати.

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