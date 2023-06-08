+5,5 м в Ингульце, 4 моста под водой: ситуация в Николаевской области после подрыва ГЭС

8 июня, на третьи сутки после подрыва Каховской ГЭС, уровень воды в реке Ингулец повысился уже на 5,5 м.

Только за последние двое суток вода ежечасно поднималась в среднем на 12 см.

В этой связи количество подтопленных населенных пунктов в Снегиревской общине Николаевской области возросло до 11.

Вода прибыла в Снегиревке и еще 10 сельских населенных пунктах.

Утром 8 июня вода добралась уже до 148 домов. Еще накануне подтопленных домов было шесть.

Число подтопленных огородов увеличилось с 50 до 235.

Дома покинули уже 289 человек. Часть пострадавших от подтопления уехали к родственникам, остальные граждане находятся в коммунальных учреждениях территориальной общины.

– Только за последние сутки мы остались без четырех мостов. Подтоплена пешеходная переправа возле Галагановки, разрушен мост на Елизаветовку. Также под водой находятся недавно возведенные Васильевский и Нововасильевский мосты. Проезд по ним невозможен, – говорит руководитель Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта.

В общине без света остаются жители четырех сел Нововасиловского старостинского округа и двух сел Афанасьевского старостинского округа.

Без водоснабжения – Павловка. Отключены четыре артскважины в Снегиревке.

Ситуация в Николаеве

В акватории Николаева уровень воды поднялся на 99 см.

В настоящее время администрации районов обследуют территорию областного центра.

В некоторых самых низких местах продолжается укрепление береговой линии вблизи жилых домов.

Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек.

Сейчас, говорит городской глава Александр Сенкевич, специалисты работают по ул. Лазурной.

Подвалы пока сухие, но в случае чего власти города собираются откачивать воду мотопомпами.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Кухта, Александр Сенкевич

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