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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

+5,5 м в Інгульці, 4 мости під водою: ситуація на Миколаївщині після підриву ГЕС

Затоплення Миколаєва

8 червня, на третю добу після підриву Каховської ГЕС, рівень води у річці Інгулець підвищився вже на 5,5 м.

Лише за останні дві доби вода щогодини піднімалася в середньому на 12 см.

У зв’язку з цим кількість підтоплених населених пунктів у Снігурівській громаді Миколаївської області зросла до 11.

Вода прибула в Снігурівці та ще 10 сільських населених пунктах.

Уранці 8 червня вода дісталася вже до 148 будинків. Ще напередодні підтоплених будинків було шість.

Кількість підтоплених городів збільшилася з 50 до 235.

Будинки покинули вже 289 людей. Частина постраждалих від підтоплення поїхали до родичів, решта громадян перебуває в комунальних закладах територіальної громади.

– Лише протягом останньої доби ми залишилися без чотирьох мостів. Підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку. Також під водою перебувають нещодавно зведені Василівський і Нововасилівський мости. Проїзд там неможливий, – говорить керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

У громаді без світла залишаються жителі чотирьох сіл Нововасилівського старостинського округу та двох сіл Афанасіївського старостинського округу.

Без водопостачання – Павлівка. Відімкнені чотири артсвердловини в Снігурівці.

Ситуація в Миколаєві

В акваторії Миколаєва рівень води загалом піднявся на 99 см.

Наразі адміністрації районів обстежують територію обласного центру.

В окремих найнижчих місцях триває укріплення берегової лінії поблизу житлових будинків.

Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок.

Наразі, каже міський голова Олександр Сєнкевич, фахівці працюють на вул. Лазурній.

Підвали поки сухі, але в разі чого влада міста збирається відкачувати воду мотопомпами.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Кухта, Олександр Сєнкевич

Каховська ГЕС, Миколаїв, Миколаївська область
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