Россияне взорвали Каховскую ГЭС – ОК Юг

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Официальное подтверждение поступило от Оперативного командования Юг.

Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

Все службы работают. Ситуация наблюдается.

Как действовать после подрыва Каховской ГЭС

Выключить все электроприборы, газовые плиты и перекрыть все коммуникации в доме.

Собрать документы, вещи первой необходимости, запас еды и воды.

Эвакуироваться в более безопасные места (чем выше местность относительно Днепра и реки Кошевой, тем лучше).

Помочь людям, которые в этом нуждаются (больным, пожилым людям).

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал жителей региона в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать всем инструкциям.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал видео жителя из оккупированной части Херсонщины, который снял то, что осталось от Каховской ГЭС.

Автор видео утверждает, что прилетов не было.

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