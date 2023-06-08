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Татьяна Забожко, редактор ленты

К таким последствиям не были готовы – Генштаб о потерях оккупантов после подрыва ГЭС

К таким последствиям не были готовы – Генштаб о потерях оккупантов после подрыва ГЭС

Российские оккупанты не были готовы к последствиям, которым обернулся подрыв ими дамбы Каховской ГЭС.

Захватчики, добавляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Украинской стороне известно, что в подразделениях 7 десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

Кроме того, эти подразделения потеряли несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

Те оккупанты, которые находились в Каховке, начали бежать из города вместе с гражданскими, прикрываясь ими как живым щитом.

По данным Генштаба ВСУ, 6 июня жители Каховки массово эвакуировались собственным транспортом.

Российские оккупанты также воспользовались эвакуационными маршрутами гражданских.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Каховська ГЕС
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