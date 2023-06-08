К таким последствиям не были готовы – Генштаб о потерях оккупантов после подрыва ГЭС
Российские оккупанты не были готовы к последствиям, которым обернулся подрыв ими дамбы Каховской ГЭС.
Захватчики, добавляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.
Украинской стороне известно, что в подразделениях 7 десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
Кроме того, эти подразделения потеряли несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.
Те оккупанты, которые находились в Каховке, начали бежать из города вместе с гражданскими, прикрываясь ими как живым щитом.
По данным Генштаба ВСУ, 6 июня жители Каховки массово эвакуировались собственным транспортом.
Российские оккупанты также воспользовались эвакуационными маршрутами гражданских.
Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.
По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.
В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.
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