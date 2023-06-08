До таких наслідків не були готові – Генштаб про втрати окупантів після підриву ГЕС

Російські окупанти не були готові до наслідків, якими обернувся підрив ними дамби Каховської ГЕС.

Загарбники, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Українській стороні відомо, що в підрозділах 7 десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

Крім того, ці підрозділи втратили кілька польових складів із боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Ті окупанти, які перебували в Каховці, почали тікати з міста разом із цивільними, прикриваючись ними як живим щитом.

За даними Генштабу ЗСУ, 6 червня жителі Каховки масово евакуювалися власним транспортом.

Російські окупанти теж скористались евакуаційними маршрутами цивільних.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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