До таких наслідків не були готові – Генштаб про втрати окупантів після підриву ГЕС
Російські окупанти не були готові до наслідків, якими обернувся підрив ними дамби Каховської ГЕС.
Загарбники, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
Українській стороні відомо, що в підрозділах 7 десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.
Крім того, ці підрозділи втратили кілька польових складів із боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Ті окупанти, які перебували в Каховці, почали тікати з міста разом із цивільними, прикриваючись ними як живим щитом.
За даними Генштабу ЗСУ, 6 червня жителі Каховки масово евакуювалися власним транспортом.
Російські окупанти теж скористались евакуаційними маршрутами цивільних.
Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.
За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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