В Донецке вслед за Луганском прогремели взрывы

Утром 8 июня во временно оккупированном Донецке прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные сообщества.

По данным мониторов, в городе работала вражеская противовоздушная оборона.

К слову, чуть больше получаса назад громко было и в оккупированном Луганске.

В небо там сейчас поднимается густой дым.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщает о попадании на территорию предприятия Лугансктепловоз, где оккупанты обустроили ремонтную базу техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.