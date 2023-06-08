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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Донецке вслед за Луганском прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 8 июня во временно оккупированном Донецке прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные сообщества.

По данным мониторов, в городе работала вражеская противовоздушная оборона.

К слову, чуть больше получаса назад громко было и в оккупированном Луганске.

В небо там сейчас поднимается густой дым.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщает о попадании на территорию предприятия Лугансктепловоз, где оккупанты обустроили ремонтную базу техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Донецк
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