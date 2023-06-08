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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Донецьку слідом за Луганськом прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 8 червня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві спільноти.

За даними моніторів, у місті працювала ворожа протиповітряна оборона.

До слова, трохи більше, ніж пів години тому, гучно було і в окупованому Луганську.

У небо там зараз здіймається густий дим.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє про влучання на територію підприємства Луганськтепловоз, де окупанти облаштували ремонтну базу техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Донецьк
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