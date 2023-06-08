Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
У Донецьку слідом за Луганськом прогриміли вибухи
Уранці 8 червня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві спільноти.
За даними моніторів, у місті працювала ворожа протиповітряна оборона.
До слова, трохи більше, ніж пів години тому, гучно було і в окупованому Луганську.
У небо там зараз здіймається густий дим.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє про влучання на територію підприємства Луганськтепловоз, де окупанти облаштували ремонтну базу техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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