Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ

Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки під час спецоперації нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) на Харківщині.

У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону.

Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022-го та в лютому цього року. Серед них був зв’язковий воєнної розвідки РФ.

– Наразі затриманим виявився 52-річний житель Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення, – розповіли слідчі. 

За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України.

Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ

Фото: СБУ

Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.

Щоб приховати сліди листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення.

– Однак контррозвідники Служби безпеки все одно викрили й задокументували підривну діяльність російського агента, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також
Масштабна спецоперація. СБУ знешкодила групу агентів ФСБ у трьох регіонах України
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, ГРУ, СБУ, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Планують евакуацію з Армянська. Росія готує техногенну катастрофу в Криму – ГУР
кримський завод Титан
Можуть бути міни. Людей закликали не прибирати самотужки сміття, яке прибиває до узбережжя
Пляж Одеси
Гірше, ніж торік, не буде: Головня оцінив вплив підриву ГЕС на дефіцит продуктів
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Виплати за поранення 2023: що передбачено та як отримати
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь