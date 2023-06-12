Шпигував за позиціями ЗСУ поблизу кордону. У Харкові СБУ затримала агента російського ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки під час спецоперації нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) на Харківщині.

У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону.

Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022-го та в лютому цього року. Серед них був зв’язковий воєнної розвідки РФ.

– Наразі затриманим виявився 52-річний житель Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення, – розповіли слідчі.

За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України.

Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.



Щоб приховати сліди листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення.

– Однак контррозвідники Служби безпеки все одно викрили й задокументували підривну діяльність російського агента, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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