Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины

Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины и задержала трех участников агентурной сети ФСБ, а также следователи установили личность их российского куратора.

По заданию спецслужбы РФ злоумышленники шпионили за так называемыми “центрами принятия решений”. В частности, собирали разведданные о локации, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до $550 на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной работы.

Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого вражеский агент проводил фото- и видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

В Днепропетровской области разоблачили агента ФСБ с позывным Гром. Злоумышленник рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации он действовал “по легенде” безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Чтобы получить эти сведения, он пытался втемную использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Фото: СБУ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Винницкая область, Днепропетровская область, Одесса, СБУ, ФСБ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Грабил и пытал жителей Киевской области. Будут судить военного РФ
Суд
В Киеве проверена уже треть укрытий, ситуация критическая — Камышин
бомбосховище, укриття
Иран продал РФ боеприпасов для войны в Украине более чем на $1 млн — СМИ
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Херсон
Готовятся к контрнаступлению. Россия придумала новую порцию фейков, чтобы дискредитировать ВСУ
кремль
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь