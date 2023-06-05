Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины и задержала трех участников агентурной сети ФСБ, а также следователи установили личность их российского куратора.

По заданию спецслужбы РФ злоумышленники шпионили за так называемыми “центрами принятия решений”. В частности, собирали разведданные о локации, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до $550 на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной работы.

Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого вражеский агент проводил фото- и видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

В Днепропетровской области разоблачили агента ФСБ с позывным Гром. Злоумышленник рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации он действовал “по легенде” безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Чтобы получить эти сведения, он пытался втемную использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник : СБУ

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