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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Брянской области РФ вспыхнул пожар в военном госпитале

В Брянской области РФ вспыхнул пожар в военном госпитале
Фото: Факти ICTV

В Брянской области России вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале. В небе заметили густой и черный дым.

Об этом сообщает украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на обнародованную видеозапись.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения здания военного госпиталя в России. Сейчас ожидаются дополнительные подробности.

Брянская область РФ на карте

Пожар в Брянской области России: подробности пожара в военном госпитале

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В Брянской области РФ вспыхнул пожар в военном госпитале

військовослужбовці, Пожар, Росія
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