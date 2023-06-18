В Брянской области РФ вспыхнул пожар в военном госпитале

В Брянской области России вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале. В небе заметили густой и черный дым.

Об этом сообщает украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на обнародованную видеозапись.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения здания военного госпиталя в России. Сейчас ожидаются дополнительные подробности.

Брянская область РФ на карте

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