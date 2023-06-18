Юлия Захарченко, редактор ленты
В Брянской области РФ вспыхнул пожар в военном госпитале
В Брянской области России вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале. В небе заметили густой и черный дым.
Об этом сообщает украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на обнародованную видеозапись.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения здания военного госпиталя в России. Сейчас ожидаются дополнительные подробности.
Брянская область РФ на карте
Читайте такжеБольше огня: Игнат подтвердил уничтожение склада боеприпасов войск РФ в Херсонской области
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк