У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовому госпіталі

У Брянській області Росії спалахнула масштабна пожежа у військовому госпіталі. У небі помітили густий і чорний дим.

Про це повідомляє український журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на оприлюднений відеозапис.

Поки не відомо, чи є постраждалі чи будь-які руйнування будівлі військового госпіталю у Росії. Наразі очікуються додаткові подробиці.

Брянська область РФ на карті

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