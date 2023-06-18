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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовому госпіталі

У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовому госпіталі
Фото: Факти ICTV

У Брянській області Росії спалахнула масштабна пожежа у військовому госпіталі. У небі помітили густий і чорний дим.

Про це повідомляє український журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на оприлюднений відеозапис.

Поки не відомо, чи є постраждалі чи будь-які руйнування будівлі військового госпіталю у Росії. Наразі очікуються додаткові подробиці.

Брянська область РФ на карті

Пожежа в Брянській області Росії: подробиці пожежі у військовому госпіталі

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військовослужбовці, Пожежа, Росія
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