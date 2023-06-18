Юлія Захарченко, редакторка стрічки
У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовому госпіталі
У Брянській області Росії спалахнула масштабна пожежа у військовому госпіталі. У небі помітили густий і чорний дим.
Про це повідомляє український журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на оприлюднений відеозапис.
Поки не відомо, чи є постраждалі чи будь-які руйнування будівлі військового госпіталю у Росії. Наразі очікуються додаткові подробиці.
Брянська область РФ на карті
Читайте такожБільше вогню: Ігнат підтвердив знищення складу боєприпасів військ РФ у Херсонській області
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео