Выбило лифты, если бы другой этаж, меня бы уже не было: очевидцы о попадании в дом в Киеве

Жители многоэтажки в Киеве, в которую в ночь на 24 июня попали обломки российской ракеты, слышали мощный взрыв, разрушивший квартиры на нескольких этажах.

Об этом очевидцы рассказали журналисту Фактов ICTV. Двое из них проживают на 12-м этаже этого дома. Попадание обломков ракеты сильно повредило их квартиры.

– Я сидел на кухне. Это был очень мощный взрыв. Потом я быстро открыл входную дверь, а там течет вода, выбит лифт, полностью разрушен балкон, – вспомнил житель поврежденного дома Даниил.

Парень вместе со своей девушкой начали собираться, чтобы спуститься вниз. Даниил уточнил: если бы обломки попали в его этаж, он бы мог не выжить.

– Мы сразу начали собираться с девушкой, у нас были маски. Я дал маску соседу. Там была еще мать с ребенком, я дал ребенку маску, и мы пошли вниз. Это прямое попадание. Будь это 12-й этаж, меня бы здесь уже не было, я бы здесь не стоял, — подчеркнул он.

Еще один житель этого дома Владислав узнал о попадании из новостей и соседского чата, поскольку находился за городом. Приехав домой, он увидел значительные разрушения и поврежденные автомобили, среди которых и его авто.

– Изуродованные авто, много вещей людей, которые валяются прямо вокруг нас. Это вещи наших соседей. Большое количество полиции, разных людей, которые пришли помогать, – поделился Владислав своими впечатлениями.

Елена на момент попадания обломков находилась в своей квартире вместе с семьей и собакой. Девушка призналась, что до сих пор слышит гул от взрыва, хотя с того момента прошло время.

– Было очень громко. Прошло столько времени, а в голове все еще очень гудит… Я сильно упала. Помню, что при выходе на лестницу есть пластиковая дверь, которую выбило, и она стала поперек выхода. Я подумала, что, может, на них наступить и переступить, но они вместе со мной начали падать. А там не очень высокие перила, и мне показалось, что я сейчас еще выпаду с 12-го этажа, с балкона. И я помню, что очень быстро бежала вниз, – рассказала Елена.

Она добавила, что сразу после взрыва в ее квартире заклинило дверь, так что девушка с родными едва смогли выбраться.

В соцсетях жители многоэтажки рассказывают, что в результате попадания обломков ракеты тряслись даже стены подвала, где они прятались во время воздушной тревоги.

В результате инцидента в доме начало подтапливать некоторые квартиры и выбило окна.

Что известно о повреждении дома

В ночь на 24 июня войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Украину, в том числе и на Киев.

В Соломенском районе около трех часов утра обломки сбитой ракеты попали в 25-этажный дом. Произошло частичное разрушение строительных конструкций с 16 по 19 этажи, возник пожар.

Известно о гибели трех человек. Еще 11 человек получили травмы.

Спасатели эвакуировали 24 жителей дома. Троих пострадавших удалось деблокировать из-под завалов конструкций, а одного человека – из лифта.

В течение дня спасатели проводили поисковую операцию, разбирали завалы, под которыми могли оставаться люди, демонтировали аварийные оконные и балконные конструкции на поврежденных пожаром этажах.

Во дворе многоэтажки ее жители доставали вещи из уничтоженных и поврежденных автомобилей, работала полиция. Коммунальщики убирали обломки дома и мусор.

Рядом с местом трагедии, в школе № 115 Управление социальной защиты развернуло штаб, где люди могли написать заявления на материальную помощь.

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