Ночная атака РФ: уничтожено более 40 крылатых ракет и два ударных дрона

Российские войска во время ночной атаки запустили по Украине 51 ракету и два ударных дрона. Украинским военным удалось уничтожить более 40 вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Так, в ночь на 24 июня враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3. Кроме того, оккупанты запустили крылатые ракеты морского базирования Калибр и ударные дроны Shahed-136/131.

По данным Воздушных сил ВСУ:

десять самолетов стратегической авиации РФ совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря;

восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений;

из акватории Черного моря войска РФ запустили две крылатые ракеты Калибр.

с юга враг атаковал Украину двумя иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Силы и средства противовоздушной обороны сбили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету Калибр, а также два дрона Shahed-136/131.

В отражении очередной вражеской атаки участвовали подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований Центр, Юг и Восток.

Ракеты Х-22 оккупанты запустили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях удара и пострадавших должны уведомить местные администрации.

Как известно, в Киеве во время ночной атаки обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе. Известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализированы. 9 человек получили помощь медиков на месте.

Однако под завалами на поврежденных этажах дома могут быть еще люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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