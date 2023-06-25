Вибило ліфти, якби інший поверх, мене б уже не було: очевидці про влучання у будинок в Києві

Мешканці багатоповерхівки в Києві, в яку в ніч на 24 червня влучили уламки російської ракети, чули потужний вибух, який поруйнував квартири на кількох поверхах.

Про це очевидці розповіли журналісту Фактів ICTV. Двоє з них мешкають на 12-му поверсі цього будинку. Влучання уламків ракети сильно пошкодило їхні квартири.

– Я сидів на кухні. Це був дуже потужний вибух. Потім я швидко відчинив вхідні двері, а там тече вода, вибито ліфт, повністю зруйновано балкон, – пригадав мешканець пошкодженого будинку Данило.

Хлопець разом зі своєю дівчиною почали збиратися, щоб спуститися вниз. Данило уточнив: якби уламки влучили в його поверх, то він би міг не вижити.

– Ми зразу почали збиратися з дівчиною, в нас були маски. Я дав маску сусідові. Там була ще мати з дитиною, я дав дитині маску, і ми пішли вниз. Це пряме влучання. Якби це був 12-й поверх, мене б тут уже не було, я б тут не стояв, – наголосив він.

Ще один мешканець цього будинку Владислав дізнався про влучання із новин та сусідського чату, оскільки перебував за містом. Приїхавши додому, він побачив значні руйнування та пошкоджені автомобілі, серед яких і його авто.

– Понівечені авто, багато дуже речей людей, які валяються просто навколо нас. Це речі наших сусідів. Велика кількість поліції, різних людей, які прийшли допомагати, – поділився Владислав своїми враженнями.

Олена на момент влучання уламків перебувала в своїй квартирі разом із родиною та собакою. Дівчина зізналася, що досі чує гул від вибуху, хоч з того моменту минув час.

– Було дуже гучно. Минуло стільки часу, а в голові досі дуже сильно гуде… Я сильно впала. Пам’ятаю, що при виході на сходи є пластикові двері, які вибило, і вони стали поперек виходу. Я подумала, що, може, на них наступити і переступити, але вони разом зі мною почали падати. А там не дуже високі поручні, і мені здалося, що я зараз ще й випаду з 12-го поверху, з балкона. Я пам’ятаю, що дуже швидко бігла вниз, – розповіла Олена.

Вона додала, що одразу після вибуху в її квартирі заклинило двері, тож дівчина з рідними ледве змогли вибратися.

У соцмережах мешканці багатоповерхівки розповідають, що внаслідок влучання уламків ракети тряслися навіть стіни підвалу, де вони ховалися під час повітряної тривоги.

Внаслідок інциденту в будинку почало підтоплювати деякі квартири та повибивало вікна.

Що відомо про пошкодження будинку

У ніч на 24 червня війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Україну, зокрема й на Київ.

У Солом’янському районі близько третьої ранку уламки збитої ракети влучили в 25-поверховий будинок. Відбулося часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи, виникла пожежа.

Відомо про загибель трьох людей. Ще 11 осіб зазнали травм.

Рятувальники евакуювали 24 мешканців будинку. Трьох постраждалих вдалося деблокувати з-під завалів конструкцій, а одну людину – з ліфта.

Протягом дня рятувальники проводили пошукову операцію, розбирали завали, під якими могли залишатися люди, демонтували аварійні віконні та балконні конструкції на пошкоджених пожежею поверхах.

На подвір’ї багатоповерхівки її мешканці діставали речі зі знищених та пошкоджених автівок, працювала поліція. Комунальники прибирали уламки будинку та сміття.

Поряд із місцем трагедії, у школі № 115 Управління соціального захисту розгорнуло штаб, де люди могли написати заяви на матеріальну допомогу.

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