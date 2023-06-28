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Татьяна Забожко, редактор ленты

Люди были рядом с домами: россияне убили трех человек в Волчанских Хуторах

Швидка допомога

В полдень 28 июня российские войска обстреляли Волчанские Хутора Харьковской области.

Во время вражеского удара в селе погибли сразу трое гражданских.

Жители Волчанских Хуторов в момент обстрела находились возле своих домов.

Взрывные травмы, которые получили мужчины 48, 45 и 57 лет, оказались несовместимы с жизнью.

Информация уточняется.

На месте работают экстренные службы.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Это уже не первый обстрел Харьковской области 28 июня.

Утром российские войска ударили из реактивной системы залпового огня Ураган по Куриловке.

Сейчас врачи борются за жизнь 70-летней женщины, которая, находясь на собственном подворье во время обстрела, получила тяжелое ранение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Олег Синегубов

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
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