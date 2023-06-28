Люди были рядом с домами: россияне убили трех человек в Волчанских Хуторах
В полдень 28 июня российские войска обстреляли Волчанские Хутора Харьковской области.
Во время вражеского удара в селе погибли сразу трое гражданских.
Жители Волчанских Хуторов в момент обстрела находились возле своих домов.
Взрывные травмы, которые получили мужчины 48, 45 и 57 лет, оказались несовместимы с жизнью.
Информация уточняется.
На месте работают экстренные службы.
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Это уже не первый обстрел Харьковской области 28 июня.
Утром российские войска ударили из реактивной системы залпового огня Ураган по Куриловке.
Сейчас врачи борются за жизнь 70-летней женщины, которая, находясь на собственном подворье во время обстрела, получила тяжелое ранение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Минздрав
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