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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Люди були поряд із будинками: росіяни вбили трьох людей у Вовчанських Хуторах

Швидка допомога

Опівдні 28 червня російські війська обстріляли Вовчанські Хутори Харківської області.

Під час ворожого удару в селі загинули відразу троє цивільних.

Жителі Вовчанських Хуторів у момент обстрілу перебували біля своїх будинків.

Вибухові травми, які дістали чоловіки 48, 45 та 57 років, виявилися несумісні з життям.

Інформація уточнюється.

На місці працюють екстрені служби.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Це вже не перший обстріл Харківської області 28 червня.

Уранці російські війська вгатили з реактивної системи залпового вогню Ураган по Курилівці.

Зараз лікарі борються за життя 70-річної жінки, яка, перебуваючи на власному подвір’ї під час обстрілу, зазнала важкого поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Харківська область
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
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