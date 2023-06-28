Люди були поряд із будинками: росіяни вбили трьох людей у Вовчанських Хуторах
Опівдні 28 червня російські війська обстріляли Вовчанські Хутори Харківської області.
Під час ворожого удару в селі загинули відразу троє цивільних.
Жителі Вовчанських Хуторів у момент обстрілу перебували біля своїх будинків.
Вибухові травми, які дістали чоловіки 48, 45 та 57 років, виявилися несумісні з життям.
Інформація уточнюється.
На місці працюють екстрені служби.
Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Це вже не перший обстріл Харківської області 28 червня.
Уранці російські війська вгатили з реактивної системи залпового вогню Ураган по Курилівці.
Зараз лікарі борються за життя 70-річної жінки, яка, перебуваючи на власному подвір’ї під час обстрілу, зазнала важкого поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: МОЗ
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