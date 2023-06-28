Врачи борются за жизнь раненой: РФ ударила из Урагана по селу в Харьковской области
Утром 28 июня российские войска обстреляли село в Харьковской области.
По Куриловке Купянского района россияне ударили из реактивной системы залпового огня Ураган.
70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в собственном дворе, получила тяжелое ранение.
В настоящее время медики борются за ее жизнь.
Накануне враг массированно обстрелял из минометов пограничное село Тимофеевка Богодуховского района.
Десятком мин там поврежден частный жилой дом.
Обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
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