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Татьяна Забожко, редактор ленты

Врачи борются за жизнь раненой: РФ ударила из Урагана по селу в Харьковской области

Обстріл Курилівки 28 червня 2023

Утром 28 июня российские войска обстреляли село в Харьковской области.

По Куриловке Купянского района россияне ударили из реактивной системы залпового огня Ураган.

70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в собственном дворе, получила тяжелое ранение.

В настоящее время медики борются за ее жизнь.

Накануне враг массированно обстрелял из минометов пограничное село Тимофеевка Богодуховского района.

Десятком мин там поврежден частный жилой дом.

Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
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