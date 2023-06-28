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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью уничтожила шесть Шахедов – Воздушные силы

Робота ППО, ракетна атака - працює ППО, вибух - робота ППО під час атаки РФ

Ночью 28 июня противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожила шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Баражирующими боеприпасами российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления.

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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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