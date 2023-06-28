Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ППО вночі знищила шість Шахедів – Повітряні сили
Уночі 28 червня протиповітряна оборона Повітряних сил спільно з іншими складовими Сил оборони України знищила шість дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Боєприпасами, що баражують, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко