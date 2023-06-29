Из-под-завалов в Краматорске достали еще одно тело: РФ убила Искандером 12 человек

Утром 29 июня в Краматорске Донецкой области из-под завалов разрушенного ракетным ударом здания деблокировали тело еще одного погибшего.

Этот человек стал 12-й жертвой ракетного удара по пиццерии в центре города 27 июня.

Среди погибших – трое детей: 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко, а также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.

Пострадавших – 60 человек, в том числе и восьмимесячный младенец.

Удалось спасти 11 человек.

По состоянию на 29 июня аварийно-спасательные работы в Краматорске завершены.

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Напомним, что удар ракетами Искандер по Краматорску российские оккупанты нанесли в половине восьмого вечера 27 июня.

Одна ракета попала в пиццерию Рио в центре города, другая с разницей в 30 секунд упала в пригороде – поселке Беленькое.

В последнем населенном пункте – четверо раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : ГСЧС

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