Из-под-завалов в Краматорске достали еще одно тело: РФ убила Искандером 12 человек
Утром 29 июня в Краматорске Донецкой области из-под завалов разрушенного ракетным ударом здания деблокировали тело еще одного погибшего.
Этот человек стал 12-й жертвой ракетного удара по пиццерии в центре города 27 июня.
Среди погибших – трое детей: 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко, а также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.
Пострадавших – 60 человек, в том числе и восьмимесячный младенец.
Удалось спасти 11 человек.
По состоянию на 29 июня аварийно-спасательные работы в Краматорске завершены.
Напомним, что удар ракетами Искандер по Краматорску российские оккупанты нанесли в половине восьмого вечера 27 июня.
Одна ракета попала в пиццерию Рио в центре города, другая с разницей в 30 секунд упала в пригороде – поселке Беленькое.
В последнем населенном пункте – четверо раненых.
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