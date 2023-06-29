Із-під-завалів у Краматорську дістали ще одне тіло: РФ вбила Іскандером 12 людей

Уранці 29 червня в Краматорську Донецької області з-під завалів зруйнованої ракетним ударом будівлі деблокували тіло ще однієї загиблої особи.

Вона стала 12-ю жертвою ракетного удару по піцерії в центрі міста 27 червня.

Серед загиблих – троє дітей: 14-річні сестри-близнята Юлія та Анна Аксенченко, а також 17-річна дівчина, яка працювала в закладі.

Постраждалих – 60 осіб, зокрема й восьмимісячне немовля.

Вдалося врятувати 11 осіб.

Станом на 29 червня аварійно-рятувальні роботи в Краматорську завершені.

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Нагадаємо, що удару ракетами Іскандер по Краматорську російські окупанти завдали о пів на восьму вечора 27 червня.

Одна ракета влучила в піцерію Ріо в центрі міста, інша із різницею в 30 секунд впала в передмісті – селищі Біленьке.

В останньому населеному пункті – четверо поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ДСНС

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