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Илья Нежигай, редактор ленты

В Запорожье прогремела серия взрывов: что известно

В Запорожье прогремела серия взрывов: что известно
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели взрывы во время угрозы удара баллистическим вооружением.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в городе и области объявлена воздушная тревога.

По другим сообщениям, в Запорожье прозвучало по меньшей мере несколько взрывов.

За минуту до сообщения о взрыве в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения со стороны РФ баллистического вооружения.

Сейчас власти Запорожья или области не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье
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