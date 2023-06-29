В Запорожье прогремела серия взрывов: что известно
В Запорожье прогремели взрывы во время угрозы удара баллистическим вооружением.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в городе и области объявлена воздушная тревога.
По другим сообщениям, в Запорожье прозвучало по меньшей мере несколько взрывов.
За минуту до сообщения о взрыве в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения со стороны РФ баллистического вооружения.
Сейчас власти Запорожья или области не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко