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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Запоріжжі пролунала серія вибухів: що відомо

У Запоріжжі пролунала серія вибухів: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі пролунали вибухи під час загрози удару балістичним озброєнням.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у місті та області оголошена повітряна тривога.

За іншими повідомленнями, у Запоріжжі пролунало щонайменше декілька вибухів.

За хвилину до повідомлення про вибух у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування з боку РФ балістичного озброєння.

Наразі влада Запоріжжя чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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