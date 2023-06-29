У Запоріжжі пролунала серія вибухів: що відомо

У Запоріжжі пролунали вибухи під час загрози удару балістичним озброєнням.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у місті та області оголошена повітряна тривога.

За іншими повідомленнями, у Запоріжжі пролунало щонайменше декілька вибухів.

За хвилину до повідомлення про вибух у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування з боку РФ балістичного озброєння.

Наразі влада Запоріжжя чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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