У Запоріжжі пролунала серія вибухів: що відомо
У Запоріжжі пролунали вибухи під час загрози удару балістичним озброєнням.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у місті та області оголошена повітряна тривога.
За іншими повідомленнями, у Запоріжжі пролунало щонайменше декілька вибухів.
За хвилину до повідомлення про вибух у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування з боку РФ балістичного озброєння.
Наразі влада Запоріжжя чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко