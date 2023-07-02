Работает ПВО: в Киеве раздаются взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из столицы.
В Воздушных силах подтвердили, что в Киеве работает ПВО.
Горожан призвали оставаться в укрытиях.
В КГВА впоследствии также подтвердили работу ПВО в столице.
В то же время в Киевской ОГА сообщили, что в области также работает противовоздушная оборона. Кроме того, в облгосадминистрации говорят, что было зафиксировано движение вражеских беспилотников.
Посмотреть области, в которых была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев