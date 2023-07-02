Работает ПВО: в Киеве раздаются взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из столицы.

В Воздушных силах подтвердили, что в Киеве работает ПВО.

Горожан призвали оставаться в укрытиях.

В КГВА впоследствии также подтвердили работу ПВО в столице.

В то же время в Киевской ОГА сообщили, что в области также работает противовоздушная оборона. Кроме того, в облгосадминистрации говорят, что было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Посмотреть области, в которых была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.