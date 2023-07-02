Працює ППО: у Києві лунають вибухи
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV зі столиці.
У Повітряних силах підтвердили, що в Києві працює ППО.
Містян закликали залишатись в укриттях.
У КМВА згодом також підтвердили роботу ППО у столиці.
Водночас у Київській ОВА повідомили, що в області також працює протиповітряна оборона. Крім того, в облдержадміністрації кажуть, що був зафіксований рух ворожих безпілотників.
Переглянути області, в яких була оголошена повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв