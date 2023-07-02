Працює ППО: у Києві лунають вибухи

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV зі столиці.

У Повітряних силах підтвердили, що в Києві працює ППО.

Містян закликали залишатись в укриттях.

У КМВА згодом також підтвердили роботу ППО у столиці.

Водночас у Київській ОВА повідомили, що в області також працює протиповітряна оборона. Крім того, в облдержадміністрації кажуть, що був зафіксований рух ворожих безпілотників.

Переглянути області, в яких була оголошена повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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