В Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО
Взрывы в Запорожье во время атак России связаны с работой противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
— Запорожская область работает ПВО! Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении.
Перед этим в местных Telegram-каналах сообщали о взрывах, которые слышат в Запорожье.
В 2:12 появились сообщения о повторных взрывах, которые слышали в городе. Официальных подтверждений пока нет.
Сейчас власти города или области не комментировали взрывы.
Узнать, где в Украине были объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев