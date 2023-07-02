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Илья Нежигай, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО

В Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Запорожье во время атак России связаны с работой противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— Запорожская область работает ПВО! Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении.

Перед этим в местных Telegram-каналах сообщали о взрывах, которые слышат в Запорожье.

В 2:12 появились сообщения о повторных взрывах, которые слышали в городе. Официальных подтверждений пока нет.

Сейчас власти города или области не комментировали взрывы.

Узнать, где в Украине были объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
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