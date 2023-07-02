У Запоріжжі пролунали вибухи, працює ППО
Вибухи у Запоріжжі під час атак Росії пов’язані із роботою протиповітряної оборони.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
– Запорізька область працює ППО! Перебувайте в укриттях, – йдеться у повідомленні.
Перед цим у місцевих Telegram-каналах повідомляли про вибухи, які чують у Запоріжжі.
Наразі влада міста чи області не коментувала вибухи.
Дізнатись, де в Україні були оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв