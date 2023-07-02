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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Запоріжжі пролунали вибухи, працює ППО

У Запоріжжі пролунали вибухи, працює ППО
Фото: Факти ICTV

Вибухи у Запоріжжі під час атак Росії пов’язані із роботою протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

– Запорізька область працює ППО! Перебувайте в укриттях, – йдеться у повідомленні.

Перед цим у місцевих Telegram-каналах повідомляли про вибухи, які чують у Запоріжжі.

Наразі влада міста чи області не коментувала вибухи.

Дізнатись, де в Україні були оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область
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