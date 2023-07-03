У Сумах оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

У Сумах оголошено день жалоби 4 липня за загиблими внаслідок атаки ударними дронами-камікадзе з боку Російської Федерації. Внаслідок обстрілу РФ загинуло щонайменше дві людини, поранені 19 осіб.

Про це заявив мер Сум Олександр Лисенко. Зафіксовано чотири удари безпілотників Shahed іранського виробництва по центру міста, зокрема, по адміністративній будівлі та двох житлових будинках.

– Завтра, 4 липня, у місті оголошено день жалоби за загиблими. Мої співчуття рідним і близьким, – зазначив Лисенко.

Станом на 19:00 у Сумах через російську атаку загинуло щонайменше дві людини та 19 поранених осіб. За останніми даними, 15 жителям надали медичну допомогу.

Водночас у медзакладах залишаються четверо постраждалих, з яких двоє осіб – у реанімації. Шістьом мешканцям будинку надали тимчасове житло в гуртожитку, а інші розмістилися у родичів.

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