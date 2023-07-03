Поврежден жилой дом: Сумы атаковали беспилотники
Утром 3 июля в Сумах еще до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.
Эту информацию подтвердил мэр города Александр Лысенко.
— Сохраняем спокойствие! Находимся в укрытиях! Работает ПВО! — написал он в Telegram.
Суспільне сообщает, что в результате атаки беспилотниками центра Сум поврежден жилой дом.
Напомним, что 1 мая в Сумском районе утром были слышны взрывы.
А сегодня ночью, 3 июля, во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области Силы противовоздушной обороны уничтожили ударные дроны типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк