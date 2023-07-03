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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Поврежден жилой дом: Сумы атаковали беспилотники

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 3 июля в Сумах еще до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Эту информацию подтвердил мэр города Александр Лысенко.

— Сохраняем спокойствие! Находимся в укрытиях! Работает ПВО! — написал он в Telegram.

Суспільне сообщает, что в результате атаки беспилотниками центра Сум поврежден жилой дом.

Взрывы в Сумском районе 3 июля 2023 года — что известно о взрывах в Сумском районе

Напомним, что 1 мая в Сумском районе утром были слышны взрывы.

А сегодня ночью, 3 июля, во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области Силы противовоздушной обороны уничтожили ударные дроны типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Суми
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