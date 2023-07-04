ЗАЭС потеряла связь с главной линией электропередачи, сейчас работает только одна резервная — МАГАТЭ

Ночью 4 июля Запорожская АЭС потеряла связь со своей главной внешней линией электропередачи.

Теперь станция работает от недавно восстановленных резервных источников питания.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

— Сегодня в 01:21 была отключена единственная оставшаяся линия электропередачи 750 кВ из четырех, которые были до конфликта. Неизвестно, что стало причиной отключения электроэнергии и как долго оно продлится, — заявил он.

Гросси подчеркнул, что ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электроснабжением за пределами площадки с момента начала войны, что усиливает риски для ядерной безопасности объекта, который сейчас находится на линии фронта.

Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к ЗАЭС только 1 июля, а повреждена — еще четыре месяца назад.

— На этот раз АЭС удалось избежать полной потери всего внешнего электроснабжения, что уже случалось семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи снова демонстрирует нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС, — заявил Гросси.

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