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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Найближчим часом окупанти можуть вдатись до провокацій на ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Українські військові попередили, що Росія найближчим часом може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС.

Про це 4 липня 2023 року повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією військових, сьогодні, 4 липня, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

– Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали.

У Генштабі нагадали, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

– Жодна провокація ворога не пройде, – резюмували у Генштабі.

У МАГАТЕ попередили, що в ніч проти 4 липня Запорізька АЕС втратила зв’язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Як повідомили наглядачі за ядерним об’єктом, тепер станція працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення.

Перед цим глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попереджав, якщо окупанти підірвуть Запорізьку АЕС, то це матиме вплив на весь світ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗАЕС, Запорізька область, ЗСУ
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