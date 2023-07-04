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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы – что известно

Вибух
Фото: Факти ICTV

В районе временно оккупированного Севастополя, расположенного на Крымском полуострове, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей.

Спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на полигоне Кара-Коба взрывают боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в Гильзовой бухте.

— Выдыхайте, пока тренировка! Пока это не освобождение нашей украинской земли: на полигоне Кара-Коба взрывают боеприпасы времен Второй мировой, найденные в Гильзовой бухте. Но все впереди, — подчеркивает Братчук.

Севастополь на карте

Взрывы в Севастополе 4 июля 2023 — что известно о взрывах в Севастополе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
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