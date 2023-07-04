В окупованому Севастополі прогриміли вибухи – що відомо

У районі тимчасово окупованого Севастополя, розташованого на Кримському півострові, прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова місцевих жителів.

Речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на полігоні Кара-Коба підривають боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені у Гільзовій бухті.

– Видихайте, поки тренування! Поки що це не визволення нашої української землі: на полігоні Кара-Коба підривають боєприпаси часів Другої світової, знайдені у Гільзовій бухті. Але все попереду, – наголошує Братчук.

Севастополь на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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