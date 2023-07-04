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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бои на Лимано-Купянском направлении и атаки РФ по Херсонской области: 496-й день войны

Ключевые события
00:09
Череватый рассказал о силах РФ на Востоке Украины
00:03
РФ обустраивает по три линии обороны: ситуация на Бахмутском направлении
Бои на Лимано-Купянском направлении и атаки РФ по Херсонской области: 496-й день войны
4 июля, 0:09

Череватый рассказал о силах РФ на Востоке Украины

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

4 июля, 0:03

РФ обустраивает по три линии обороны: ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжается поединок между украинскими защитниками и российскими военными за перехват инициативы. Враг пытается наступать там, однако безуспешно, поскольку Силы обороны Украины имеют определенный успех.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ситуация меняется очень стремительно, а обстановка там снова обострилась.

Война в Украине
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Общество
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Юлия Захарченко
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