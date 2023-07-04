Бои на Лимано-Купянском направлении и атаки РФ по Херсонской области: 496-й день войны

4 июля, 0:03

РФ обустраивает по три линии обороны: ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжается поединок между украинскими защитниками и российскими военными за перехват инициативы. Враг пытается наступать там, однако безуспешно, поскольку Силы обороны Украины имеют определенный успех.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ситуация меняется очень стремительно, а обстановка там снова обострилась.