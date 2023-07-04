Бои на Лимано-Купянском направлении и атаки РФ по Херсонской области: 496-й день войны
Череватый рассказал о силах РФ на Востоке Украины
Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.
РФ обустраивает по три линии обороны: ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении продолжается поединок между украинскими защитниками и российскими военными за перехват инициативы. Враг пытается наступать там, однако безуспешно, поскольку Силы обороны Украины имеют определенный успех.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ситуация меняется очень стремительно, а обстановка там снова обострилась.