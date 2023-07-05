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Юлия Захарченко, редактор ленты

Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева

Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Фото: Нацполиция

Игорь Гуменюк, которого подозревают во взрывах в здании Шевченковского районного суда Киева, погиб на месте происшествия. По предварительной информации, он подорвал себя.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, получили ранения двое бойцов КОРД, которые начали штурмовать помещение, где забаррикадировался Игорь Гуменюк после подрыва в Шевченковском суде Киева.

По предварительным данным, Гуменюк, которого подозревают в теракте под Верховной Радой в 2015 году, после проведенного заседания закрылся в уборной, а затем открыл дверь и бросил в сторону караула неизвестное взрывное устройство.

Предварительно, он пытался покинуть зал суда, однако правоохранители остановили его выстрелом в воздух, после чего тот закрылся в отдельном помещении.

По словам Клименко, с Игорем Гуменюком пытались провести переговоры, но он не шел на какой-либо контакт.

После деблокации дверей Гуменюк бросил взрывчатку в бойцов КОРД, которые получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, у раненых травмы нижних конечностей.

Министр сообщил, что следствие выясняет, откуда взялось взрывное устройство и какое было психологическое состояние Игоря Гуменюка. Отмечается, что больше погибших нет.

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Игорь Клименко, Верховна Рада, Взрыв, Київ, МВД, Суд
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