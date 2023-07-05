Взрывы и штурм в Шевченковском суде Киева: что известно об Игоре Гуменюке и раненых

В Киеве в здании Шевченковского районного суда днем произошел взрыв, а впоследствии очевидцы начали сообщать о звуках стрельбы. По данным КГГА, это был подсудимый, которого в помещение суда привезли военнослужащие конвойной службы Национальной гвардии Украины.

СМИ сообщают, что речь идет об Игоре Гуменюке, которого обвиняют в теракте под Верховной Радой Украины, произошедшем еще в августе 2015 года. Сегодня суд должен был продлить ему меру пресечения, он находился в СИЗО.

Тогда возле здания парламента взорвали гранату, в результате чего погибли трое нацгвардейцев и еще около 140 человек получили ранения. Факты ICTV собрали все, что известно о подозреваемом Игоре Гуменюке.

Игорь Гуменюк — биография

Игорь Гуменюк родом из Каменца-Подольского. Отмечается, что он был студентом до событий Евромайдана. После Майдана стал добровольцем батальона Сич (официально — рядовым милиции). Гуменюк служил в Курахово и Песках, недалеко от Донецкого аэропорта.

Он возглавлял Каменец-Подольскую ячейку ВОО Сокол. Также Гуменюк был активистом ВО Свобода, хотя, как сообщали тогда СМИ, официально к членам партии не принадлежал.

Теракт под Верховной Радой

Игорь Гуменюк участвовал в митинге 31 августа 2015 года во время голосования в Верховной Раде за изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В тот день о нем узнало все украинское общество.

После голосования начались столкновения протестующих с правоохранителями, после чего прогремел взрыв. Тогда были ранены десятки людей, еще три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Все погибшие служили в Национальной гвардии Украины по призыву.

В тот же день Игоря Гуменюка задержали правоохранители. СМИ сообщали, что во время задержания у него обнаружили чеку от гранаты РГО и еще одну гранату. А в сети начали распространять видео, на котором с разных ракурсов зафиксировали человека, бросившего взрывное устройство в сторону силовиков.

Внешний вид указанного лица совпадает с видом задержанного Игоря Гуменюка по ряду признаков: низкий рост, черная футболка, черные шорты с характерными оранжевыми лентами по бокам и прочее.

С тех пор прошло почти восемь лет:

взрыв в Шевченковском суде

Днем 5 июля, по данным Национальной полиции Украины, произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе Киева.

СМИ сообщают, что накануне 5 июля в помещение Шевченковского районного суда доставили Игоря Гуменюка, подозреваемого по делу о теракте под Верховной Радой в 2015 году.

Отмечается, что сегодня при неустановленных обстоятельствах якобы он взорвал в помещении суда (предварительно, уборной) неизвестное взрывное устройство.

В полиции отмечают, что там работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. Пока точно неизвестно, причастен ли Игорь Гуменюк к указанным событиям. В МВД Украины обещают в дальнейшем информировать общество о ходе событий.

Сегодня суд должен был продлить Гуменюку меру пресечения — его удерживают в СИЗО. Обстоятельства взрыва пока неизвестны, как и нет проверенной информации о пострадавших.

Адвокат Игоря Гуменюка Александр Свиридовский сообщил в комментарии Гратам, что после заседания, на котором его подзащитному продлили арест, он находился в канцелярии вместе с конвойным, когда произошел взрыв.

Свиридовский отметил, что Гуменюк находится в СИЗО уже почти восемь лет. С начала полномасштабного вторжения он якобы просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться на фронт, но Гуменюку отказали.

— У него уже года два как подавленное настроение, — добавил адвокат.

По его словам, ничего не предвещало сегодняшнего события. В суде адвокат доказывал, что Гуменюка необходимо отпустить из-под ареста.

Из здания суда вынесли нескольких человек, передают корреспонденты с места происшествия. Им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас территория Шевченковского суда окружена. На месте работает полиция, Национальная гвардия, несколько машин скорой помощи, а работников суда эвакуировали.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, совершил попытку побега из-под стражи и использовал взрывное устройство.

Сообщалось, что он закрылся внутри конвойного помещения и принимались меры для его задержания. Вскоре глава МВД Игорь Клименко сообщил, что правонарушитель погиб на месте происшествия, предварительно, подорвав себя.

Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы.

Начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).

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