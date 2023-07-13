РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
В 11:30 13 июля в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области раздался взрыв.
По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкий звук раздался в направлении Мангуша-Мелекино.
На взрыв отреагировали вражеские силы противовоздушной обороны. Сразу после этого российские оккупанты подняли в небо самолеты и вертолеты.
Вражеская авиация направилась на север Донецкой области.
В частности, российские борты видны в небе над Урзуфом.
– Из Приморско-Ахтарска снова направляются самолеты в направлении Угледара/Волновахи. В последнее время заходят высоко. Раньше набирали высоту над Мариупольским районом, – делится наблюдениями Петр Андрющенко.
Напомним, что накануне вечером случился прилет в казарму кадыровцев, которую те обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
Состояние пострадавших от взрыва, очевидно, тяжелое, поскольку кареты скорой тайно, без включения сирен, уехали в направлении Донецка.
Если бы ранения были незначительными, кадыровцев вряд ли бы вывозили из города.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко
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