РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв

В 11:30 13 июля в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области раздался взрыв.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкий звук раздался в направлении Мангуша-Мелекино.

На взрыв отреагировали вражеские силы противовоздушной обороны. Сразу после этого российские оккупанты подняли в небо самолеты и вертолеты.

Вражеская авиация направилась на север Донецкой области.

В частности, российские борты видны в небе над Урзуфом.

– Из Приморско-Ахтарска снова направляются самолеты в направлении Угледара/Волновахи. В последнее время заходят высоко. Раньше набирали высоту над Мариупольским районом, – делится наблюдениями Петр Андрющенко.

Напомним, что накануне вечером случился прилет в казарму кадыровцев, которую те обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Состояние пострадавших от взрыва, очевидно, тяжелое, поскольку кареты скорой тайно, без включения сирен, уехали в направлении Донецка.

Если бы ранения были незначительными, кадыровцев вряд ли бы вывозили из города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.