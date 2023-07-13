Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв

Вибух у Маріуполі 13 липня 2023

В 11:30 13 июля в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области раздался взрыв.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкий звук раздался в направлении Мангуша-Мелекино.

На взрыв отреагировали вражеские силы противовоздушной обороны. Сразу после этого российские оккупанты подняли в небо самолеты и вертолеты.

Вражеская авиация направилась на север Донецкой области.

В частности, российские борты видны в небе над Урзуфом.

– Из Приморско-Ахтарска снова направляются самолеты в направлении Угледара/Волновахи. В последнее время заходят высоко. Раньше набирали высоту над Мариупольским районом, – делится наблюдениями Петр Андрющенко.

Взрыв в Мариуполе 13 июля 2023 — что известно о взрыве в Мариуполе

Напомним, что накануне вечером случился прилет в казарму кадыровцев, которую те обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Состояние пострадавших от взрыва, очевидно, тяжелое, поскольку кареты скорой тайно, без включения сирен, уехали в направлении Донецка.

Если бы ранения были незначительными, кадыровцев вряд ли бы вывозили из города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
В Запорожье местные жители слышали взрывы: что известно
Вибух
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
В оккупированном Донецке на заводе Топаз прогремел взрыв: что известно
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
РФ подняла в небо самолеты и вертолеты: в Мариуполе прогремел новый взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь