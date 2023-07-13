Попадание в казарму кадыровцев в Мариуполе: раненых повезли в направлении Донецка
Подтверждено попадание в казарму кадыровцев, которую те обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
Об этом утром 13 июля сообщили представители Мариупольского сопротивления и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Вместо Доброго утра! Вчера прилетело в ММК им. Ильича, ближе к Каменску. Именно в расположение кадыровцев, – отмечают представители Мариупольского сопротивления.
По их данным, кареты скорой тайно, без включения сирен, поехали в направлении Донецка.
А это является прямым свидетельством того, что состояние раненых – тяжелое, поскольку пострадавших с легкими ранениями оккупанты не вывозили бы из города.
Информацию о том, скольких захватчиков повезли на лечение после вечернего взрыва, уточняют.
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