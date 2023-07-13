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Татьяна Забожко, редактор ленты

Попадание в казарму кадыровцев в Мариуполе: раненых повезли в направлении Донецка

Попадание в казарму кадыровцев в Мариуполе: раненых повезли в направлении Донецка
Фото: Pixabay

Подтверждено попадание в казарму кадыровцев, которую те обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Об этом утром 13 июля сообщили представители Мариупольского сопротивления и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Вместо Доброго утра! Вчера прилетело в ММК им. Ильича, ближе к Каменску. Именно в расположение кадыровцев, – отмечают представители Мариупольского сопротивления.

По их данным, кареты скорой тайно, без включения сирен, поехали в направлении Донецка.

А это является прямым свидетельством того, что состояние раненых – тяжелое, поскольку пострадавших с легкими ранениями оккупанты не вывозили бы из города.

Информацию о том, скольких захватчиков повезли на лечение после вечернего взрыва, уточняют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Російська агресія, РФ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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