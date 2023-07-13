РФ підняла в небо літаки та гвинтокрили: у Маріуполі прогримів новий вибух
Об 11:30 13 липня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, гучний звук було чути в напрямку Мангуша-Мелекіного.
На вибух відреагували ворожі сили протиповітряної оборони. Одразу після цього російські окупанти підняли в небо літаки та гвинтокрили.
Ворожа авіація попрямувала на північ Донецької області.
Зокрема, російські борти видно в небі над Урзуфом.
– Із Приморсько-Ахтарська знов прямують літаки в напрямку Вугледара/Волновахи. Останнім часом заходять високо. Раніше набирали висоту вже над Маріупольским районом, – ділиться спостереженнями Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що напередодні увечері стався приліт у казарму кадирівців, яку ті облаштували на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.
Стан постраждалих від вибуху, очевидно, важкий, оскільки карети швидкої потайки, без увімкнення сирен, поїхали в напрямку Донецька.
Якби поранення були незначні, кадирівців навряд чи вивозили б із міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.
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Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко
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