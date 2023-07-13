Пострадавших и разрушений нет – ОВА об обстреле Кировоградской области

Ночью 13 июля защитники неба уничтожили все вражеские цели над Кировоградской областью.

Обновлено в 09:37. В регионе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Отметим, что взрыв в Кропивницком люди слышали после двух ночи.

В это время в Кировоградской области как раз была объявлена воздушная тревога.

Уже утром в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью россияне атаковали Украину:

20 иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курска;

двумя крылатыми ракетами Калибр из Черного моря;

баллистической ракетой типа Искандер-М из Джанкоя пока оккупированного Крыма.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 БпЛА и два Калибра.

Информация о последствиях пуска ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М еще уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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