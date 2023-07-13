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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Кропивницькому пролунала серія вибухів

У Кропивницькому пролунала серія вибухів
Фото: Факти ICTV

У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Водночас Повітряні сили ЗСУ не сповіщали про ракетну загрозу, чи загрозу атаки дронів.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Кропивницький, Російська агресія
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Василь Саф’янюк
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