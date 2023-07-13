У Кропивницькому пролунала серія вибухів
У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Водночас Повітряні сили ЗСУ не сповіщали про ракетну загрозу, чи загрозу атаки дронів.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк