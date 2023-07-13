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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Запорожье местные жители слышали взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

Запорожцы сообщают, что слышали звуки взрывов в городе. Также громко было и в области.

Перед сигналами воздушной тревоги в Херсонской и Запорожской областях Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности.

Официальной информации о том, что именно и где произошло, пока нет.

Военные напоминают не игнорировать сигналы тревоги.

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Напомним, что 12 июля в Запорожье прогремел взрыв — тогда пострадали 18 человек, среди них — шестеро детей. Вражеский снаряд упал в спальном районе.

Взрыв, Запорожье
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