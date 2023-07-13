В Запорожье местные жители слышали взрывы: что известно
Запорожцы сообщают, что слышали звуки взрывов в городе. Также громко было и в области.
Перед сигналами воздушной тревоги в Херсонской и Запорожской областях Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности.
Официальной информации о том, что именно и где произошло, пока нет.
Военные напоминают не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, что 12 июля в Запорожье прогремел взрыв — тогда пострадали 18 человек, среди них — шестеро детей. Вражеский снаряд упал в спальном районе.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк