У Запоріжжі місцеві жителі чули вибухи: що відомо

Запоріжці повідомляють, що чули звуки вибухів у місті. Також гучно було і в області.

Перед сигналами повітряної тривоги у Херсонській та Запорізькій областях Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про те, що саме і де сталося, поки що немає.

Військові нагадують не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, що 12 липня у Запоріжжі пролунав вибух – тоді постраждало 18 людей, серед них – шестеро дітей. Ворожий снаряд впав у спальному районі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.