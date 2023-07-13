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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Запоріжжі місцеві жителі чули вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Запоріжці повідомляють, що чули звуки вибухів у місті. Також гучно було і в області.

Перед сигналами повітряної тривоги у Херсонській та Запорізькій областях Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про те, що саме і де сталося, поки що немає.

Військові нагадують не ігнорувати сигнали тривоги.

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Нагадаємо, що 12 липня у Запоріжжі пролунав вибух – тоді постраждало 18 людей, серед них – шестеро дітей. Ворожий снаряд впав у спальному районі.

Вибух, Запоріжжя
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