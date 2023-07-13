У Запоріжжі місцеві жителі чули вибухи: що відомо
Запоріжці повідомляють, що чули звуки вибухів у місті. Також гучно було і в області.
Перед сигналами повітряної тривоги у Херсонській та Запорізькій областях Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.
Офіційної інформації про те, що саме і де сталося, поки що немає.
Військові нагадують не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, що 12 липня у Запоріжжі пролунав вибух – тоді постраждало 18 людей, серед них – шестеро дітей. Ворожий снаряд впав у спальному районі.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк