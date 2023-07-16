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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сильный взрыв без объявленной тревоги в Одесской области: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 16 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв.

По свидетельствам очевидцев, больше всего его было слышно в районе Вилково.

Вилкове

В местных Telegram-каналах предполагают, что либо оккупанты снова ударили по острову Змеиный, либо в море сдетонировала мина, потому что воздушная тревога пока не объявлена.

Карта повітряних тривог 16 липня 2023

Одесская область
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