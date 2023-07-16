Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Сильный взрыв без объявленной тревоги в Одесской области: что известно
Утром 16 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв.
По свидетельствам очевидцев, больше всего его было слышно в районе Вилково.
В местных Telegram-каналах предполагают, что либо оккупанты снова ударили по острову Змеиный, либо в море сдетонировала мина, потому что воздушная тревога пока не объявлена.
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