Сильный взрыв без объявленной тревоги в Одесской области: что известно

Утром 16 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв.

По свидетельствам очевидцев, больше всего его было слышно в районе Вилково.

В местных Telegram-каналах предполагают, что либо оккупанты снова ударили по острову Змеиный, либо в море сдетонировала мина, потому что воздушная тревога пока не объявлена.

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