Гучний вибух без оголошеної тривоги в Одеській області: що відомо

Уранці 16 липня в Одеській області пролунав потужний вибух.

За свідченнями очевидців, найбільше його було чути в районі Вилкового.

У місцевих Telegram-каналах припускають, що або окупанти знову вгатили по острову Зміїний, або в морі здетонувала міна, тому що повітряної тривоги наразі не оголошено.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.