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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гучний вибух без оголошеної тривоги в Одеській області: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 16 липня в Одеській області пролунав потужний вибух.

За свідченнями очевидців, найбільше його було чути в районі Вилкового.

Вилкове

У місцевих Telegram-каналах припускають, що або окупанти знову вгатили по острову Зміїний, або в морі здетонувала міна, тому що повітряної тривоги наразі не оголошено.

Карта повітряних тривог 16 липня 2023

Одеська область
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