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Гучний вибух без оголошеної тривоги в Одеській області: що відомо
Уранці 16 липня в Одеській області пролунав потужний вибух.
За свідченнями очевидців, найбільше його було чути в районі Вилкового.
У місцевих Telegram-каналах припускають, що або окупанти знову вгатили по острову Зміїний, або в морі здетонувала міна, тому що повітряної тривоги наразі не оголошено.
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