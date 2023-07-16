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РФ обстреляла Херсонскую область: загорелось пшеничное поле, есть пострадавшие

РФ обстреляла Херсонскую область: загорелось пшеничное поле, есть пострадавшие
Фото: Минобороны

В воскресенье, 16 июля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате пострадали двое гражданских, также уничтожен урожай.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

— В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей.

В ОВА отмечают, что масштабы ущерба еще устанавливаются.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении. Там идут ожесточенные бои.

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