РФ обстреляла Херсонскую область: загорелось пшеничное поле, есть пострадавшие

В воскресенье, 16 июля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате пострадали двое гражданских, также уничтожен урожай.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

— В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей.

В ОВА отмечают, что масштабы ущерба еще устанавливаются.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении. Там идут ожесточенные бои.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.