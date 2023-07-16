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РФ обстріляла Херсонщину: зайнялося пшеничне поле, є постраждалі

РФ обстріляла Херсонщину: зайнялося пшеничне поле, є постраждалі
Фото: Міноборони

У неділю, 16 липня, російські окупанти обстріляли Херсонщину. В результаті постраждало двоє цивільних, також знищено урожай.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

– У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.

В ОВА зазначають, що масштаби збитків ще встановлюються.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Сході ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку. Там ідуть запеклі бої.

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